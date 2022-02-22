القيب يشكل لجنة لتسوية أوضاع المعيدين في غضون أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات الليبية، على أن تقدم حلولاً ومقترحًا علميًّا في غضون أسبوعين.

ونص القرار رقم 247 لسنة 2022، على تشكيل اللجنة برئاسة عزالدين يونس الدريسي، وعضوية كل من خالد محمد عون، مفتاح محمد البكوش، مسعودا محمد الرقيق، سعد علي التائب، ومقرر اللجنة جمال الصغير الفردغ.

وتتولى اللجنة المشكلة دراسة وتسوية أوضاع المعيدين وتقديم مقترحات لحل المشاكل التي تواجههم في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، الموقع اليوم الثلاثاء 22 فبراير. كما سمح القرار للجنة بالاستعانة بمن ترى لإتمام أعمالها.

- القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

وأمس الإثنين، عقد وزير التعليم العالي اجتماعًا افتراضيًّا مع عدد من معيدي الجامعات الليبية، وقال إن هناك 12 ألف معيد ينتظرون حقوقهم في الإيفاد بالخارج، «لكن هذا العدد كبير، ولا توجد ميزانية بأي دولة قادرة على تغطيته».

وتابع القيب: «لن يكون هناك إيفاد خارجي إلا للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا، أما المعيدون في التخصصات الأخرى فسيتم إصدار قرارات إيفاد داخلي لهم، وفصل كل من لا يستطيع إكمال دراسته».