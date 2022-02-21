القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، إن هناك 12 ألف معيد ينتظرون حقوقهم في الإيفاد بالخارج، «لكن هذا العدد كبير، ولا توجد ميزانية بأي دولة قادرة على تغطيته».

وأضاف القيب، خلال لقاء مع عدد من معيدي الجامعات الليبية افتراضيًّا، اليوم الإثنين: «لن يكون هناك إيفاد خارجي إلا للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا، أما المعيدون في التخصصات الأخرى فسيتم إصدار قرارات إيفاد داخلي لهم، وفصل كل من لا يستطيع إكمال دراسته»، مشيرًا إلى الكشف عن جميع هذه التخصصات خلال الأسبوع الجاري.

لا زيادة لمرتبات المعيدين لهذا السبب

ونوه إلى أن زيادة مرتبات المعيدين لن تكون مضمنة في قانون رقم 4 لسنة 2018، «وذلك بعد تعليمات الحكومة باستثناء شريحة المعيدين من قرار التضمين لأن عقودهم موقتة»، مشيرًا إلى أن الموظفين ستصرف رواتبهم وفق الزيادة خلال فبراير الجاري.

وأوضح القيب أن ميزانية الجامعات الليبية والخاصة بالإيفاد الداخلي يتم صرفها من وزارة المالية بشكل منتظم، ولكن عددًا من مسؤولي الجامعات لا يقومون بصرفها لصالح المعيدين الموفدين بالداخل.

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كما أكد أن الحد الأدني لعمل المعيد هو عامان فقط، وبعد ذلك «يجب تقليص عدد المعيدين وتصفيتهم بالفصل خلال المدة المقبلة إذا لم ينجحوا بالدراسة بالداخل».

منظومة إلكترونية لإيفاد المعيدين

وواصل: «سيتم إنشاء منظومة إيفاد إلكترونية لتنظيم الإيفاد الداخلي للمعيدين ومتابعة المنح الدراسية؛ فيما يحق للمعيدين الدارسين بالداخل الحصول على سكن مجاني في بيوت الشباب، وذلك بتعاون الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة».

واعتبر الوزير أن هناك تدميرًا لوظيفة المعيدين بليبيا، سببه «الفساد الإداري الذي مارسه رؤساء الجامعات، وذلك بتعيين أعداد كبيرة من المعيدين».

وأرجع مشكلة تأخر رواتب المعيدين وعدم صرف المكافآت الشهرية لهم إلى أن «إدارة كل جامعة متخاذلة في تقديم الخدمات للعاملين فيها». كما حمل الحروب مسؤولية تعطيل ملف الإيفاد الخارجي، «فقد أصبح المعيدون ينتظرون لمدة 10 سنوات الإيفاد، والجامعات لم تجد لهم حلولًا إلا الفصل من العمل، وإن تم فصلهم لن يجدوا قطاعًا آخر يشملهم بسبب أعمارهم».