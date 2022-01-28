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«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 01:26 مساء
«التعليم العالي»: لم نمنح أذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة هذا العام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب أثناء حضوره ورشة عمل بمدرج أكاديمية الدراسات العليا، 28 أغسطس 2021. (وال)
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قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها لم تمنح أي إذن مزاولة أو تجديد أذن لأي جامعة خاصة لهذه السنة.

وحذرت في منشور رقم «1» لسنة 2022، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، من أن «من يسجل للدراسة بالجامعات الخاصة لهذه السنة يتحمل كل المسؤوليات المترتبة على ذلك».

بالأسماء.. وزير التعليم العالي يقرر إيقاف 11 مؤسسة تعليمية خاصة
- القيب: بعض الجامعات الخاصة «دكاكين شهادات».. ومهلة 30 يوما لتسوية الأوضاع

وأعلنت وزارة التعليم العالي في أكتوبر الماضي، إيقاف 11 من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها. وانتقد وزير التعليم العالي، عمران القيب، بعض الجامعات الخاصة قائلًا إنها ««صارت دكاكين شهادات»، معتبرًا أن وصول عدد هذه الجامعات إلى 74 جامعة «غير منطقي».

وقال إن الوزارة سوف تمنح هذه الجامعات مهلة 30 يوم لتسوية أوضاعها، مشيرًا إلى أن «أهم معايير الجودة وجود المكان المناسب المملوك للجامعة والإمكانات الجيدة من حيث التجهيزات وتعيين ما نسبته 25% من أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراه».\

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