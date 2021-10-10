بالأسماء.. وزير التعليم العالي يقرر إيقاف 11 مؤسسة تعليمية خاصة

القيب متحدثا خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة طبرق، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، الإثنين، إيقاف 11 من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها.

ومن بين المؤسسات التعليمية التي قرر الوزير وقف نشاطها، حسب نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» «جامعة الاستحقاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية (طرابلس)، وجامعة الفيحاء الأهلية (طرابلس)، وكلية العلوم المضيئة للعلوم الإدارية والحاسوب (طرابلس)، وكلية بحور المعرفة للعلوم الطبية (طرابلس)».



كما تشمل المؤسسات التي تقرر وقف نشاطها «كلية صرح العلم للعلوم الطبية (طرابلس)، والجامعة الأميركية في ليبيا (طرابلس)، والجامعة الأكاديمية (طرابلس)، وكلية المستنيرة (طرابلس)، والجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا (مصراتة)، وجامعة المستقبل (زليتن)، وجامعة النبأ اليقين (مصراتة)».

وطلب القيب من «مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبة أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي». وأسند القرار إلى «إدارة التعليم العالي الخاص بتنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره.

وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بإيقاف عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفروعها عن مزاولة نشاطها التعليمي، وهي جامعتا المستقبل بزليتن، وقصر الحكمة بقصر بن غشير، وكلية المنار للعلوم الطبية بطرابلس.