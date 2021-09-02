«التعليم العالي» تغلق جامعتين وكلية خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 01:18 صباحا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب قرارًا بإيقاف عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفروعها عن مزاولة نشاطها التعليمي، وهي جامعتا المستقبل بزليتن، وقصر الحكمة بقصر بن غشير، وكلية المنار للعلوم الطبية بطرابلس.

وألزمت المادة الثانية من القرار رقم 438 لسنة 2021، مؤسسات التعليم العالي المعنية عدم قبول طلبة أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجهت إدارة التعليم العالي الخاص بتنفيذ القرار ومتابعة المؤسسات الموقوفة، وإعداد تقرير مفصل مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدور القرار، الموقع الأربعاء 1 سبتمبر.

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ويشير القرار المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى أن الإقفال جاء «بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم (63) لسنة 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية».

وفي 27 يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إقفال 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد.

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