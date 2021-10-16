القيب: بعض الجامعات الخاصة «دكاكين شهادات».. ومهلة 30 يوما لتسوية الأوضاع

القاهرة - بوابة الوسط: شكري السنكي | السبت 16 أكتوبر 2021, 01:50 مساء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية د.عمران القيب خلال اجتماع مع رؤساء جامعات التعليم العالي الخاص، 16 أكتوبر 2021. (وزارة التعليم العالي)

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية د.عمران القيب إن «عدد الجامعات الخاصة في ليبيا البالغ 74 جامعة هو عدد غير منطقي وفق التعداد السكاني للبلد» ووصف بعضها بأنها «صارت دكاكين شهادات»، وأوضح «لن نسمح باستمرار هذا العبث».

وأضاف خلال لقائه برؤساء جامعات التعليم العالي الخاص اليوم السبت، «الوزارة سوف تمنح الجامعات مهلة 30 يوم لتسوية أوضاعها»، مشيرًا إلى أن «أهم معايير الجودة وجود المكان المناسب المملوك للجامعة والإمكانات الجيدة من حيث التجهيزات وتعيين ما نسبته 25% من أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراه».

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وقال: «الوزارة سوف تكون الداعم الحقيقي لكل جامعة خاضعة لمعايير الجودة»، وفقما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الإثنين الماضي، قرَّر القيب إيقاف 11 من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها كما أصدر الوزير في الثاني من سبتمبر الماضي قرارًا بإيقاف مؤسستين.

 

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