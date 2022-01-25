«التعليم العالي» تحدث شروط الإيفاد للدراسة العليا بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، قرارًا بتحديث شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 74 لسنة 2022، على إلغاء قرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 2018 بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.

واشترط القرار في مادته الثانية على الراغبين في الدراسة بالخارج في كافة المجالات الدراسية الحصول على قبول نهائي أو مشروط بإحدى الجامعات المعتمدة بالبلد التي تقرر الإيفاد للدراسة بها.

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وفي 27 يونيو الماضي، قال القيب، في المنشور رقم (9) لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة حينها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نحو 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبهًا المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للإيفاد.