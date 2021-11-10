فصل 60 طالبا وطالبة انتهت مدة إيفادهم للدراسة بالخارج

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، (أرشيفية: الحكومة)

أعلنت وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، اليوم الأربعاء، فصل 60 طالبًا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، الذين انتهت مدة إيفادهم المحددة قانونًا ولم يباشروا أعمالهم بالجهات التابعين لها، وفق نص المادة الأولى من القرار.

والطلبة المفصولون من الموفدين للدراسة بالخارج تابعون لجامعتي «المرقب» و«صبراتة»، وفق ديباجة القرار الذي وقعه الوزير عمران القيب، ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحددت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالي رقم (690) لسنة 2021، 30 يومًا للمراجعة والطعن لمن وردت أسماؤهم في القرار.

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وفي 7 نوفمبر الجاري، أعلنت الوزارة فصل 861 طالبًا وطالبة مماثلين من جامعات «طرابلس» و«فزان، طبرق» و«نالوت» و«بنغازي» و«الزيتونة» و«سبها» و«الزاوية» و«عمر المختار» و«أجدابيا».

وفي 27 يونيو الماضي، قال القيب، في المنشور رقم (9) لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة حينها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نحو 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبهًا المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للإيفاد.