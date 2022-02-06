«التعليم العالي» تمنح الطلاب المتعثرين ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية وسنة استثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح الطلاب الجامعيين المتعثرين ممن استنفدوا السنوات الدراسية والمدة الاستثنائية، ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد أقصى تضاف لها سنة استثنائية.

ونص القرار الذي حمل رقم 119 لسنة 2022، على حصول الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس حال نجاحه، وإلا اعتبر مفصولًا إذا استنفد المدد المنصوص عليها.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن الطلبة المتعثرين في الدراسة الجامعية بكليات التقنية الطبية والعلوم الصحية والتمريض والصحة العامة، الذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية يمنحون ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية، بحد أقصى، تضاف إليها سنة استثنائية، وحال نجاح الطالب يحصل على البكالوريوس، وإلا فصل نهائيًّا من الدراسة.

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وبالنسبة لطلاب العلوم الإنسانية والقانون، الذين استنفدوا سنوات الدراسة والمدة الاستثنائية، نص القرار على منحهم ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف إليها سنة استثنائية كحد أقصى، على أن ينقل الطالب إلى جامعة ليبيا المفتوحة ويمنح درجة الليسانس إن نجح، وإلا جرى فصله نهائيًّا من الدراسة.