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التعليم العالي: ثبوت تزوير شهادة دكتوراة لعضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 03:20 مساء
التعليم العالي: ثبوت تزوير شهادة دكتوراة لعضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب أثناء حضوره ورشة عمل بمدرج أكاديمية الدراسات العليا، 28 أغسطس 2021. (وال)
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أكدت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، ثبوت تزوير شهادة دكتوراة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية بعد مخاطبة جامعة «ديلاور» الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تحققت من الأمر بعد تقرير مقدم من مكتب المتابعة وتقييم الأداء، معربة عن استنكارها لهذا الفعل، معتبرة أنه بمثابة «خيانة عظمى للأمانة».

وهددت بـ«اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية» في ليبيا، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

 - وزير التعليم العالي يقرر إيقاف 11 مؤسسة تعليمية خاصة
- القيب: بعض الجامعات الخاصة «دكاكين شهادات».. ومهلة 30 يوما لتسوية الأوضاع

وأعلنت وزارة التعليم العالي في أكتوبر الماضي، إيقاف 11 من مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها عن مزاولة نشاطها. وانتقد وزير التعليم العالي، عمران القيب، بعض الجامعات الخاصة قائلًا إنها «صارت دكاكين شهادات»، معتبرًا أن وصول عدد هذه الجامعات إلى 74 جامعة «غير منطقي».

وقال إن الوزارة سوف تمنح هذه الجامعات مهلة 30 يوم لتسوية أوضاعها، مشيرًا إلى أن «أهم معايير الجودة وجود المكان المناسب المملوك للجامعة والإمكانات الجيدة من حيث التجهيزات وتعيين ما نسبته 25% من أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراة».

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