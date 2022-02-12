Atwasat

حكومة «الوحدة» تنفي استقالة وزير التعليم العالي: مستمر في منصبه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 09:19 صباحا
حكومة «الوحدة» تنفي استقالة وزير التعليم العالي: مستمر في منصبه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

نفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مؤكدة أن الوزير مستمر في مهامه.

وقالت الحكومة في بيان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إنه «لا صحة للقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي».

وجاء في خطاب الاستقالة «المتداول» أن الوزير يستقيل «تلبية لنداء الوطن واحترامًا لمبدأ الشرعية القانونية وحماية وحدة التراب الليبي ومنع الانقسام والانشقاق والفرقة».

«بوابة الوسط» ترصد تطورات ما بعد اختيار «النواب» باشاغا خلفا للدبيبة
غوتيريس يذكر المؤسسات الليبية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت

كما تضمن الخطاب دعوة الوزير إلى بقية زملائه بانتهاج المسلك ذاته والاستقالة، «لتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها».

والخميس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة؛ فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمنصبه؛ ما يجعل البلاد أمام حكومتين حتى اللحظة الراهنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار

بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسوية مرتبات العاملين بالمعاهد الفنية في عدة مدن
تسوية مرتبات العاملين بالمعاهد الفنية في عدة مدن
في اتصالين مع أكار ونورلاند.. المشري يؤكد أهمية الدفع بالمسار الدستوري
في اتصالين مع أكار ونورلاند.. المشري يؤكد أهمية الدفع بالمسار ...
حكومة «الوحدة» تنفي استقالة وزير التعليم العالي: مستمر في منصبه
حكومة «الوحدة» تنفي استقالة وزير التعليم العالي: مستمر في منصبه
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا
65 كتيبة وغرفة أمنية في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
65 كتيبة وغرفة أمنية في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
الحويج يدعو إلى تكامل اقتصادي أكبر بين الدول العربية
الحويج يدعو إلى تكامل اقتصادي أكبر بين الدول العربية...
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد...
غموض ومخاوف تصعيد في انتظار تقديم باشاغا «حكومة البرلمان»
غموض ومخاوف تصعيد في انتظار تقديم باشاغا «حكومة البرلمان»...
65 كتيبة وغرفة أمنية في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
65 كتيبة وغرفة أمنية في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف ......
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع إصابات «كورونا» في غرب ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط