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شاهد في «وسط الخبر».. دلالة اختيار القاهرة لاستضافة اجتماعات مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 12:50 صباحا
شاهد في «وسط الخبر».. دلالة اختيار القاهرة لاستضافة اجتماعات مجلسي النواب والدولة
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV)
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، دلالة اختيار القاهرة لاستضافة اجتماعات مجلسي النواب والدولة برعاية أممية، لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وبدأت في القاهرة، الإثنين، اجتماعات تضم 24 نائبًا، بواقع 21 عضوًا من كل مجلس، بالإضافة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وعقدت وليامز في 22 مارس الماضي جلسة تشاورية في تونس مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب. لكن الجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوًا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.

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وعن دلالة اختيار القاهرة لهذا الاجتماع وفي هذا التوقيت تحديدًا، قال الناشط السياسي خالد الشارف إن مصر دائمًا لها دور كبير في الملفات الخارجية وتمثل الرابط القريب والأمن القومي الليبي والمصري، لكنه عاب ممثلين المجلسين عدم الاجتماع في الأراضي الليبية.

محمد صالح الجبري الخبير في القانون الدولي، قال إن المشهد السياسي في ليبيا يزداد تعقيدًا مع تلكؤ المجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، مضيفًا أن الاجتماعات خارج حدود الدولة الليبية لا يمكن أن تأت بجديد، بيد أنها تهدف إلى بقاء الأجسام الحالية في مواقعها.

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