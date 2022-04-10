شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية، وعرض لمختلف الأسعار في الأسواق الليبية، والجديد في ملف الأموال الليبية المجمدة بالخارج، وطلب مصر زيادة حصتها في إعادة إعمار ليبيا.

المائدة الرمضانية في زوارة تعود لنشاطها

البداية من زوارة، حيث عادت المائدة الرمضانية في المدينة لنشاطها بعد انقطاعٍ لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا، وهي المائدة المقامة بجهود ذاتية من الأهالي، وبإشراف جمعية بيت شباب زوارة، التي تضطلع بهذا الدور منذ 17 سنة، باعتبارها عملًا تطوعيًا، يعتمد على تبرعات من أهالي المدينة بالكامل.

عودة الإنتاج المائي للنهر الصناعي لمعدلاته الطبيعية

كما سلط البرنامج الضوء على إعلان جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» عودة الإنتاج إلى أقصى معدلاته المتاحة في المنظومة، بالنظر إلى استقرار تغذية الحقول والآبار بالتيار الكهربائي أمس الجمعة، وبدء زيادة معدلات وتدفق المياه بمساري المنظومة وخط ترهونة - بوزيان بشكل تدريجي.

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وأشار البرنامج إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، التي قال فيها إن ديون قطاع النفط وصلت إلى 6.5 مليار دينار حسب تقديرات اللجنة المالية في المؤسسة، كما أضاف أن دور المؤسسة هو «حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل».

مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

ووفق البرنامج، كشفت مصادر حكومية مصرية التوصل إلى اتفاقات جديدة لزيادة حصة الشركات المصرية في خطة إعادة الإعمار بليبيا، لافتة إلى أن اقتصاد العالم المأزوم دفع القاهرة لهذا الاتجاه؛ حيث يُجرى العمل على وضع آليات خاصة لعمل الشركات في السوق المحلية.

وأشار البرنامج إلى أن تراجع الدور الروسي بسبب الحرب الأوكرانية منح الدول الأخرى الفرصة للتدخل بشكل أوسع في ليبيا، لافتًا إلى أن ثمة مساعي إيطالية لزيادة مشتريات الغاز من ليبيا.

ليبيا تسعى لاستعادة الأموال المجمدة في مالطا

وركزت الحلقة على مساعي ليبيا لاستعادة الأموال المجمدة في مالطا، على خلفية مباحثات أجراها وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد احميمة، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، تشارلز صليبا، والتي تطرقت إلى «مستجدات آليات رفع أموال المواطنين الليبيين المجمدة في البنوك المالطية واستردادها».

وتطلب ليبيا مساعدة الحكومة المالطية لاستعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة المرتبطة بأسرة معمر القذافي، وذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وفي الجزء الأخير من الحلقة، أجرى البرنامج جولة لأسعار اليوم، سواء الخضروات أو اللحوم وأيضًا العملات في مختلف الأسواق الليبية.