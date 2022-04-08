«الأموال المجمدة» محور لقاء وكيل «الخارجية» مع السفير المالطي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد احميمة، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، تشارلز صليبا، ويرافقه المبعوث الخاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية، «مستجدات آليات رفع أموال المواطنين الليبيين المجمدة في البنوك المالطية واستردادها».

بدوره أكد السفير المالطي، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بدء السفارة المالطية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية.

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وأشار البيان إلى تأكيد وكيل وزارة الخارجية حرص الحكومة والوزيرة نجلاء المنقوش، على «تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين».

والعام الماضي، قالت مصادر دبلوماسية لجريدة «تايمز أوف مالطا»، إن ليبيا طلبت مساعدة الحكومة المالطية لاستعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة المرتبطة بأسرة معمر القذافي، وذلك خلال زيارة للمنقوش.

وأوضحت المصادر أن المنقوش أكدت خلال زيارة مالطا تصميم بلادها على تأمين مئات الملايين من اليوروهات، التي يعتقد أن أقارب معمر القذافي وأنصاره قد أودعوها في مالطا، وطلبت من الحكومة المالطية التدخل وجعل بنك فاليتا يفرج عن الملايين المجمدة المرتبطة بالقذافي كدليل على «حسن النية» بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن من محاولة استعادتها.