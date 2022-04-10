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السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 01:51 مساء
السوق الرسمية: تباين أداء العملات في مستهل تداولات الأسبوع
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباين أداء العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، مقارنة بتعاملات الخميس.

صعد متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.69 دينار اليوم مقابل 4.68 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي. وتراجع سعر اليورو قرشًا واحدًا إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس، كذلك الجنيه الاسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.12 دينار. 

وبالنسبة لسلة العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.31 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي بيع بـ0.73 دينار.

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