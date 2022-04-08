مصرف الصحاري: صرف منحة الأبناء لثلاثة أشهر في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مصرف الصحاري فرع عين زارة، إدراج منحة الأبناء عن الربع الأول من العام الجاري عن أشهر (يناير- فبراير- مارس) في حسابات الزبائن.

وبحسب بيان المصرف اليوم الخميس، فإن الإدارة العامة تواصل العمل على إدراج المنحة في باقي الفروع، منوهة بإمكانية الاستفادة منها عن طريق السحب المباشر والحصول عليها نقداً، أو إتمام عمليات الشراء عبر بطاقة «تجوال» عن طريق شبكة نمو للمدفوعات الإلكترونية.

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وفي 24 مارس المنقضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن إحالة منحة الأبناء للمصارف، عن شهور يناير وفبراير ومارس الجاري.

وفي 15 مارس، أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.