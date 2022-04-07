المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبدالله في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها، اليوم الخميس، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبروك حضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشرك للهيئات المالية العربية، التي شارك فيها محافظو البنوك المركزية للدول العربية المساهمة بالهيئات المالية العربية.

وأضافت أن المبروك شارك أيضًا في اجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية التي يشغل فيها مهام محافظ ليبيا، والتي شملت اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا واجتماع مجلس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

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وأشارت وزارة المالية إلى أن المبروك عقد على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات المالية العربية بجدة عددًا من الاجتماعات الجانبية مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لبعض الهيئات المالية العربية.

واجتمع المبروك، مع كل من مدير عام صندوق النقد العربي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي، وفق وزارة المالية.

المبروك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)

المبروك والكبير خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)