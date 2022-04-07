Atwasat

المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 07:15 مساء
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة
المبروك والكبير خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
alwasat radio

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبدالله في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أعمالها، اليوم الخميس، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبروك حضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشرك للهيئات المالية العربية، التي شارك فيها محافظو البنوك المركزية للدول العربية المساهمة بالهيئات المالية العربية.

وأضافت أن المبروك شارك أيضًا في اجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية التي يشغل فيها مهام محافظ ليبيا، والتي شملت اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا واجتماع مجلس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

- «المالية» تراجع بنودًا في الموازنة العامة للعام الجاري
- وزير المالية: الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف
- وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات

وأشارت وزارة المالية إلى أن المبروك عقد على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات المالية العربية بجدة عددًا من الاجتماعات الجانبية مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لبعض الهيئات المالية العربية.

واجتمع المبروك، مع كل من مدير عام صندوق النقد العربي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي، وفق وزارة المالية.

المبروك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك والكبير خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك والكبير خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في جدة، الخميس 7 أبريل 2022. (وزارة المالية)
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل
شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد

شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية

احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية

«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان

تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار
القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع ...
ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط
ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات ...
البحث الجنائي يضبط مجموعة من الأشخاص متهمين بتعاطي المخدرات في أجدابيا
البحث الجنائي يضبط مجموعة من الأشخاص متهمين بتعاطي المخدرات في ...
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية
المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية...
اللافي يزور غرفة العملية الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة
اللافي يزور غرفة العملية الليبية - التركية المشتركة بقاعدة ......
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية......
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث ......
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط