«المالية» تراجع بنودا في الموازنة العامة للعام الجاري

وزير المالية خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك اجتماعاً اليوم الإثنين، باللجنة المالية، استعرض خلاله المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري 2022.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة المالية على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش ملفي المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الاجتماعي، والفروقات وآلية معالجتها وتضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة.

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وأكد الوزير المبروك خلال الاجتماع أهمية تضمين الميزانية العامة الالتزامات المترتبة على السنوات السابقة، بالإضافة إلي رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة على الموازنة العامة.

وناقش الاجتماع ملف الإيرادات العامة بشكل موسع، وكذلك العديد من الملفات التي تسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها، بالإضافة إلى مناقشة المتغيرات التي حدثت على الباب الأول، وتضمين قيم المتغيرات في مشروع الموازنة العامة.

وجرى استعراض المعايير التي أعدت على أساسها تقديرات الميزانية العامة لتوطئتها، ومن تم عرضها على اللجنة الوزارية؛ تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.