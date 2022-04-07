Atwasat

وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 06:09 مساء
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة
اللواء خالد مازن خلال اجتماعه مع مدير إدارة التفتيش والمتابعة. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

اطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، على الإجراءات المتخذة من أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن من أجل الحد من الحوادث المرورية على الطرقات العامة، وذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم الخميس، مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص اللواء فيصل برنوص.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سير العمل بالإدارة العامة للمرور والتراخيص في تسيير الحركة المرورية على الطرقات العامة خاصةً طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك مناقشة دور الإدارة في الغرفة الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن داخل العاصمة طرابلس بناء على قرار رئاسة الوزراء رقم (113) لسنة 2022.

- «المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان

وأضافت وزارة الداخلية أن اجتماع اللواء خالد مازن مع مدير إدارة المرور جرى خلاله أيضًا «استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة وكافة أقسام المرور بمديريات الأمن من أجل الحد من الحوادث على الطرقات العامة للمحافظة سلامة الجميع».

وزير الداخلية يناقش الأعمال المنجزة من إدارة التفتيش والمتابعة
وفي سياق منفصل، اجتمع مازن مع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد عبدالسلام البركي. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة الأعمال المنجزة من قبل الإدارة في التفتيش على كافة مكونات الوزارة من حيث الضبط والربط ومدى الالتزام بالمهام المكلفة بها للنهوض بمستوى العمل بالوزارة».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضًا المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل بالإدارة ووضع الحلول العاجلة لها باعتبارها من أهم الإدارات بالوزارة في متابعة الضبط والربط والتزام رجال الشرطة بتأدية مهامهم وواجباتهم المكلفين بها.

اللواء خالد مازن خلال اجتماعه مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص. (وزارة الداخلية)
اللواء خالد مازن خلال اجتماعه مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل
شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد

شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية

احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية

«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان

تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار
القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع ...
ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط
ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات ...
البحث الجنائي يضبط مجموعة من الأشخاص متهمين بتعاطي المخدرات في أجدابيا
البحث الجنائي يضبط مجموعة من الأشخاص متهمين بتعاطي المخدرات في ...
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية
المنقوش تصل الجزائر في زيارة رسمية بدعوة رئاسية...
اللافي يزور غرفة العملية الليبية - التركية المشتركة بقاعدة معيتيقة
اللافي يزور غرفة العملية الليبية - التركية المشتركة بقاعدة ......
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة
المبروك يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية......
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث على الطرق العامة
وزير الداخلية يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث ......
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان
المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب لمناسبة شهر رمضان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط