أحوال الطقس اليوم: أجواء حارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بأجواء حارة، خصوصا الوسط والجنوب الإثنين وغدا الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق، مع بقاء الأجواء معتدلة نسبيا على مناطق أقصى الساحل الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية الليلة وصباح الغد على المنطقة من زوارة حتي طرابلس، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على أقصى الساحل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و38 درجة مئوية، وتسجل على جالو 40 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية على غدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والحماده مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.