ضبط 100 مهاجر مصري جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، مساء الأربعاء، عن ضبط 100 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية، في أحد المواقع جنوب المدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في إحدى المواقع جنوب المدينة، حيث باشر قسما التحريات العامة والبحث الجنائي جمع المعلومات للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وبعد التأكد من صحة المعلومة الواردة جرى مداهمة المكان، والقبض على 100 مهاجر من الجنسية المصرية دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وأشارت المديرية إلى تسليمهم جميعاً إلى جهاز الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.