القبض على «الحاج حكيم» مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب مهاجرين مصريين بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 06:53 مساء
مهاجرون مصريون احتجزهم المتهم وقام بتعذيبهم وترويعهم. (النائب العام الليبي)

أعلن مكتب النائب العام، مساء اليوم الأحد، القبض على «الحاج حكيم» مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب عدد من المهاجرين المصريين وذلك بالمنطقة الغربية، مؤكدا أن نيابة العجيلات الابتدائية باشرت إجراءات استجواب المتهم.

وأوضح أن القبض على المتهم جاء «على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم - بما في ذلك المعاملة المهينة - لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب».

وأضاف أنه بناءً على ذلك «وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة. وفي وقت لاحق على صدور التعليمات؛ توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات - بمكتب النائب العام - بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (الحاج حكيم)؛ وقد أخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه».

وأكد أن نيابة العجيلات الابتدائية «باشرت إجراء استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء عن إثبات اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة» وذلك بعد فراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله.

كما أسفرت إجراءات التحقيق عن «إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار».

وانتهت النيابة العامة إلى «الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه» وفق مكتب النائب العام.

مهاجرين مصريين احتجزهم المتهم وقام بتعذيبهم وترويعهم. (النائب العام الليبي)
مهاجرون مصريون احتجزهم المتهم وقام بتعذيبهم وترويعهم. (النائب العام الليبي)
مهاجرون مصريون احتجزهم المتهم وقام بتعذيبهم وترويعهم. (النائب العام الليبي)
مهاجرون مصريون احتجزهم المتهم وقام بتعذيبهم وترويعهم. (النائب العام الليبي)
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