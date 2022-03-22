ماذا قال وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا» عن «فاغنر» الروسية والقوات التركية؟

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، احميد حومة، إن لجنة «5+5» هي من تضع التصور لخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، سواء «فاغنر» الروسية أو القوات التركية.

وأضاف حومة، في مقابلة مع قناة الوسط «wtv»، أذيعت مساء الإثنين، أن «ملف القوات الأجنبية وانسحابها من ليبيا ملف شائك ومتشابك، وتعمل عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونحن سندعم عمل اللجنة بهذا الخصوص».

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وشدد على أن وزارة الدفاع «تنأي بنفسها عن مثل هذه الأمور، وهي متروكة للجنة العسكرية»، التي «تسلمت هذا الملف قبل وجود الوزارة، وواجبنا أن ندعم عملها حتى تنجز هذه المهمة».