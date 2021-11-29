العمامي: لجنة «5+5» محايدة ولن ننجر وراء أي محاولات لإشعال الفتنة

رئيس وفد قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي. (أرشيفية: الإنترنت)

علق رئيس وفد قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وقال في تصريح إلى جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية: «نحن كأعضاء في لجنة محايدة نهتم أولًا بوحدة البلاد وتأمينها، ولدينا وعي كبير بخطورة المرحلة المفصلية الراهنة، ونتفهم أن يكون لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح ما».

وعبّر العمامي عن تقديره للمطالبين للجنة بالمشاركة في تأمين العملية الانتخابية، وقال: «هذا المطلب دليل على حياديتنا، لكنّ هذا المطلب مرهون بوجود قرار من البعثة الأممية أو المجتمع الدولي»، وأرجع ذلك «لمحدودية أعضاء اللجنة المكونة من عشر قيادات عسكرية، مقابل اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد».

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ورغم تفاؤله بتحسن الأوضاع خصوصًا إذا ما جرت الانتخابات العامة في البلاد وأصبح لليبيا رئيس شرعي، فقد عبّر العمامي عن قلقه من استمرار عمليات تهريب البشر عبر الحدود، حيث إن القضاء عليها سيتطلب وقتًا لإنشاء حرس حدود قوي بالتنسيق مع دول الجوار ومساعدة الدول الأوروبية»، حسب ما نقلت جريدة الشرق الأوسط.

وأوضح أن «الليبيين لن ينخرطوا في أي صراع مسلّح إلا دفاعًا عن وطنهم»، وأضاف أن «الدول المعنية بالملف الليبي باتت أكثر إدراكًا بأن انزلاق بلادنا مجددًا نحو الحرب والفوضى سيعني ببساطة غزو المزيد من جحافل الراغبين في الهجرة غير المشروعة لشواطئها».

وقال العمامي إن «دعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي للجنة بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها سيَحول دون وقوعها رهينة لأي تجاذبات»، وأضاف: «لن ننجرّ وراء أي محاولات لإشعال الفتنة في البلاد، وهذا يتطلب أيضًا ضرورة بذل جهد مضاعَف من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للحيلولة دون تطور الخلافات السياسية».