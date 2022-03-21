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وليامز:: قائمة «النواب» للجنة الحوار اليوم أو غدا.. والاجتماع هذا الأسبوع في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 03:19 مساء
وليامز:: قائمة «النواب» للجنة الحوار اليوم أو غدا.. والاجتماع هذا الأسبوع في تونس
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، (أرشيفية: الإنترنت)
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تنتظر الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، استلام قائمة مجلس النواب لأسماء أعضاء لجنته التي ستشارك في الحوار مع المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء.

وقالت وليامز إن تونس ستستضيف المحادثات بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري؛ للتوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد، حسب حديثها مع عدد من النشطاء والمدونين عبر تطبيق «كلوب هاوس»، أمس الأحد، الذي نقله موقع قناة «العربية».

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وأضافت إن مجلس الدولة اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، مشددة على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني.

كما أشارت إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.

مبادرة وليامز
ومطلع مارس، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تضم ستة أعضاء من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وفور صدور المبادرة، رحب مجلس الدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب ردوا في مذكرة توضيحية، وصفوا فيها المبادرة بأنها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي-ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

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