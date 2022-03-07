وليامز: بحثت مع عقيلة مبادرتي لصياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنها بحثت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفاصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة لصياغة القاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنها تطلع إلى استلام الترشيحات من المجلسين في الأيام المقبلة.

غير أن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، نقل عن عقيلة صالح قوله لوليامز إنه لا يقبل بـ«التدخل في قرارات مجلس النواب، وإن هذه القرارات غير قابلة للتصديق من اي جهة كانت»، مشددا على «قانونية الإجراءات المتخذة من قبل المجلس سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة».

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اتفاق بين وليامز وعقيلة صالح؟

وأضافت وليامز أن اللقاء، الذي عقد بمكتب عقيلة في القبة اليوم الإثنين، شهد الاتفاق على أن «إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت»، حسبما ذكرت عبر حسابها بموقع «تويتر».



وأشارت إلى تجديد دعوتها من أجل الحفاظ على الهدوء، مشددة على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.

ماذا تقول مبادرة وليامز وما هدفها؟

وتنص مبادرة وليامز على تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوًا من مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحددت المستشارة الأممية الثلاثاء (8 مارس) موعدًا لانتظار الرد من المجلسين، فيما من المقرر أن تجتمع اللجنة الجديدة في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه.

واعترض 93 عضوًا في مجلس النواب على مبادرة وليامز، واعتبروا أنها جاءت «بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».