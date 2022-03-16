وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلس النواب «الإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة شأن بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية».

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز، أمس الثلاثاء، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، وفق ما أعلنت عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء.

وقالت وليامز إن الأعضاء طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلاً عن رؤاهم حول سبل المضي قدمًا، لافتة إلى أن اللقاء ناقش «بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة تشكيل لجنة مشتركة»، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تلك المبادرة وجدت ترحيبًا من المجلس الأعلى للدولة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر».

ستيفاني وليامز التقت مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية (حساب وليامز على تويتر)

ستيفاني وليامز التقت مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية (حساب وليامز على تويتر)