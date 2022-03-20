Atwasat

من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 20 مارس 2022, 11:10 مساء
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني
قمح، (الإنترنت)
alwasat radio

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، من ارتدادات الاعتماد المفرط لعدة دول، بما فيها ليبيا، على القمح الروسي والأوكراني، متوقعًا أن تتسبب الحرب في «معدلات جوع شديدة».

وقال مايكل فخري، في بيان نشر عبر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن الآثار المباشرة للنزاع الروسي الأوكراني على الغذاء بدأت تظهر في مصر، وتركيا، وبنغلاديش، وإيران، حيث تشتري هذه الدول أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. كما تعتمد بلدان مثل ليبيا ولبنان وتونس واليمن وباكستان بشكل كبير على البلدين في إمدادات القمح.

- تصل إلى 43%.. كيف ستعوض ليبيا وارداتها من القمح والذرة الأوكرانية
- كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
- معهد ألماني يحذر من ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب في ليبيا بـ9%

وأردف فخري أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية «ظلت معدلات الجوع في ارتفاع ومع الغزو الروسي نواجه الآن خطر مجاعة وشيكة وجوع في المزيد من الأماكن حول العالم»، مطالبًا بوقف الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا على الفور، قبل أن تكون هناك عواقب عالمية وخيمة وطويلة الأجل للأمن الغذائي للجميع.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر خمس دول مصدرة للحبوب في العالم. وحسب بعض التقديرات، فإن الأمن الغذائي العالمي بات على المحك، حيث تبلغ قيمة التجارة الزراعية العالمية مع هذين البلدين حوالي 1.8 تريليون دولار.

ومع بدء موسم الزراعة قريبًا في أوكرانيا وروسيا، أعرب الخبير الأممي عن القلق من الاضطرابات طويلة الأجل التي سيحدثها النزاع على الغذاء.

يشار إلى أن اعتماد السلطات الليبية على القمح الأوكراني يعود إلى عقود سابقة، ففي العام 2005 عقد اتفاق طويل المدى لاستيراد القمح والشعير حصلت بموجبه ليبيا على وضع تفضيلي. كما سعى معمر القذافي قبل عامين من مقتله إلى زيادة حجم الاستثمارات الليبية في أوكرانيا، منها زراعة 100 ألف هكتار قمحاً في أراضيها، وتصدير إنتاجها إلى ليبيا، لكن المشروع تعثر.

وتصنف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى التي اشترت معظم الحبوب الأوكرانية في العام 2020، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين، مصر (1.12 مليار دولار)، إندونيسيا، إسبانيا، هولندا، تركيا (473 مليون دولار)، تونس (347 مليون دولار)، بنغلاديش، كوريا الجنوبية، ليبيا (265 مليون دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس

دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس
الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا

الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا
«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021

«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير
«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا

«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»

الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل رمضان
حكومة الوحدة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة ...
ضبط ثلاثة عمال وافدين يقومون بتوصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية بمقابل مالي
ضبط ثلاثة عمال وافدين يقومون بتوصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية ...
ورشة حول الإصلاح الإداري في المؤسسات بجامعة سبها
ورشة حول الإصلاح الإداري في المؤسسات بجامعة سبها
مجلس الدولة يبحث عقد ملتقى لإطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية
مجلس الدولة يبحث عقد ملتقى لإطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
المزيد
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط......
وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع الميزانية العامة
وزير المالية بـ«حكومة باشاغا» يستعرض مع عقيلة صالح مشروع ......
المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات
المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات...
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا
اختتام فعاليات مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا...
مجلس الدولة يبحث عقد ملتقى لإطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية
مجلس الدولة يبحث عقد ملتقى لإطلاق مبادرة معنية بالأزمة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط