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معهد ألماني يحذر من ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب في ليبيا بـ9%

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 09:59 مساء
معهد ألماني يحذر من ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب في ليبيا بـ9%
قمح، (الإنترنت)
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توقع معهد «كييل» الألماني للاقتصاد العالمي، ارتفاع تكلفة الحبوب في ليبيا بنحو 9%، متأثرة باستمرار وقف صادرات الحبوب الأوكرانية جراء الحرب الروسية.

ورجح المعهد الألماني في تقرير له، اليوم السبت، انعزال أوكرانيا مبدئيًا عن الاقتصاد العالمي؛ بسبب انقطاع خطوط التجارة وتدمير البنية التحتية، واحتمال توجيه جميع عوامل الإنتاج المتبقية نحو اقتصاد الحرب.

وتوقع أن تنخفض واردات الحبوب الأخرى بشكل ملحوظ في الكاميرون (-14%) والجزائر وليبيا (-9.6%). كما ستنخفض واردات القمح بشكل ملحوظ في إثيوبيا (-9.6%) وكينيا (-7.9%) وأوغندا (-7.1%) والمغرب (-6.2%) وموزمبيق (-6%).

وفي حال خروج أوكرانيا من منظومة التوريد، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الغذاء، إذ تزود أوكرانيا دول شمال أفريقيا بشكل خاص بكميات كبيرة من الحبوب، لا يمكن تعويضها من خلال مصادر إمداد أخرى حتى في الأمد الطويل، وفقا للمعهد.  حيث ستصبح الحبوب أكثر تكلفة بنسبة تزيد عن 24% على المدى الطويل في تونس، ونحو 9% في الجزائر وليبيا، وأكثر من 4% في مصر. وستكون الزيادة الدائمة في سعر القمح حوالي 9% في كينيا، وحوالي 8% في أوغندا، و 5% في تونس، و 4% في موزمبيق ، وأكثر من 3% في مصر.

أوكرانيا تحظر تصدير القمح واللحوم
كما ستكون الدول الغربية أقل تأثراً من القارة الأفريقية بفقدان أوكرانيا كمورد للحبوب. إذ لا تعتمد الدول الغربية على الواردات ويمكنها تعويض النقص بشكل أفضل. وتسهم روسيا وأوكرانيا بنحو 30% من صادرات القمح العالمية علاوة على كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وزيوت الطعام.

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وفي وقت أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، تعتزم حكومة كييف حظر تصدير الشوفان والدخن والحنطة السوداء والسكر والملح والقمح واللحوم وكذلك الماشية ومشتقاتها وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وجاء في بيان مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، «فرض حظر فعلي على التصدير». وفي السياق قال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني، رومان ليشينكو، إن الخطوات قد اتخذت «لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا» و«تلبية احتياجات السكان في المنتجات الغذائية الهامة».

وتصنف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى التي اشترت معظم الحبوب الأوكرانية في العام 2020 ، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين، مصر (1.12 مليار دولار)، إندونيسيا، إسبانيا، هولندا، تركيا (473 مليون دولار)، تونس (347 مليون دولار)، بنغلاديش، كوريا الجنوبية، ليبيا (265 مليون دولار).

وتستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًا، و تستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.

معهد ألماني يحذر من ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب في ليبيا بـ9%
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