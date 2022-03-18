بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وزّعت بلدية سرت، الخميس، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية بكافة المحلات البلدية بنطاق سرت، وفق مدير إدارة الإعلام بالبلدية.

وأضاف أن البلدية وزعت كميات كبيرة من الأدوية المختلفة والمستلزمات الصحية على كافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحلات ومجمع عيادات سرت المركز، ومركز سرت لعلاج الأورام، ومكتب الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور عميد البلدية ومخاتير المحلات وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

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وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن بلدية سرت تسلمت، اليوم الخميس، حاوية 40 قدمًا محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الإسعافات الأولية والمستلزمات الوقائية لفيروس كورونا مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.