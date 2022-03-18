Atwasat

بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 18 مارس 2022, 01:55 صباحا
بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية
إحدى غرف مركز العزل الصحي في سرت. (الإنترنت)
alwasat radio

وزّعت بلدية سرت، الخميس، كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية بكافة المحلات البلدية بنطاق سرت، وفق مدير إدارة الإعلام بالبلدية.

وأضاف أن البلدية وزعت كميات كبيرة من الأدوية المختلفة والمستلزمات الصحية على كافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحلات ومجمع عيادات سرت المركز، ومركز سرت لعلاج الأورام، ومكتب الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور عميد البلدية ومخاتير المحلات وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

- السفارة الإيطالية في ليبيا تدعم بلدية سرت بسيارة إسعاف حديثة

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن بلدية سرت تسلمت، اليوم الخميس، حاوية 40 قدمًا محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الإسعافات الأولية والمستلزمات الوقائية لفيروس كورونا مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية

أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها

سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق
يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»

يدلل بحالة ليبيا.. جنرال أوروبي يحذر من الانشغال بأوكرانيا عن «تهديدات الجنوب»
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
الحرب حرب...!

الحرب حرب...!
حكايتي والقمح

حكايتي والقمح
«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا

«الانحدار الفرنسي» يكشف لعبة باريس المزدوجة في ليبيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة

«المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس
باشاغا يكشف مضمون اتصال هاتفي تلقاه من غوتيريس
مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية ...
«رويترز»: أمريكا تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط لتخفيف الأزمة السياسية في ليبيا
«رويترز»: أمريكا تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط لتخفيف الأزمة ...
وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون تأخير
وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون تأخير
نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات
نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
المزيد
بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية
بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية...
ضبط شخص سرق سيارة من معرض في أجدابيا
ضبط شخص سرق سيارة من معرض في أجدابيا...
موظفو مؤسسة النفط في بنغازي يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة
موظفو مؤسسة النفط في بنغازي يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة...
نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات
نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات...
وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون تأخير
وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط