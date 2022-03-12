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افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 07:46 مساء
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس (صور)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
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افتتح رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عميد بلدية أبوسليم، ومدير شركة الخدمات العامة، مساء السبت، ميدان باب العزيزية وطريق النخيل الرابط بين جزيرتي باب السلام وسوق الثلاثاء.

ويأتي ذلك ضمن خطة «عودة الحياة»، حيث جرى فتح مسارين بمنطقة باب العزيزية؛ وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة.

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ويربط المسار الأول بمنطقة باب العزيزية بين مناطق المنصورة وباب العزيزية وطريق الفلاح جنوبًا في حين يربط المسار الثاني بين جزيرة باب العزيزية والإشارة الضوئية طريق الفلاح شمالًا.

وأعلن الدبيبة في 28 أغسطس الماضي، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الماضية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة تلفزيونية حينها: «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي نوفمبر، كشف المكتب الإعلامي لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تتوزع بواقع 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
افتتاح ميدان العزيزية وطريق النخيل في طرابلس، 12 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للدبيبة)
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