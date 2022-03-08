Atwasat

هل تنتهي أزمة الكهرباء في ليبيا؟.. 3 محطات مستعجلة للطاقة جاهزة للعمل قبل الصيف

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 08 مارس 2022, 04:30 مساء
هل تنتهي أزمة الكهرباء في ليبيا؟.. 3 محطات مستعجلة للطاقة جاهزة للعمل قبل الصيف
وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع, 19 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

كشف تقرير أفريقي، أن ثلاث محطات طاقة مستعجلة في ليبيا، على وشك الانتهاء من إنجازها وفقًا لتعهدات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المشاريع المعنية، وهي محطة كهرباء طرابلس الغربية، ومحطة كهرباء مصراتة، ومحطة توليد الكهرباء بالغاز طبرق، قبل الصيف، الذي يبدأ في يونيو عندما يرتفع الطلب على الكهرباء، بحسب الدبيبة، وفقًا لما كشفه موقع «كونستركشن ريفيو» الأفريقي هذا الأسبوع.

وتهدف هذه المشاريع إلى الحد من مشاكل انقطاع الكهرباء في ليبيا؛ إذ من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالبنزين، وأنشئت في طرابلس، 670 ميغاوات وبمعدل إنجاز 87%، علمًا بأن المشروع يُجرى تنفيذه حاليًا من قبل مؤسستين، هما «سيمنز» الألمانية و«إنكا» التركية.

- وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع
- الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية الأولى لمشروع محطة كهرباء مصراتة

ومن بين محطات الطاقة الثلاث العاجلة في ليبيا مشروع محطة كهرباء مصراتة، والذي هو تعريف على أنه إحدى مبادرات عودة الحياة الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتنشيط مشاريع التنمية في البلاد.

وبمجرد الانتهاء من المشروع من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء مصراتة 640 ميغاوات، فيما تشرف شركة «جنرال إلكتريك»، على إنشاء المحطة وتنفذها شركة «سيمنز» الألمانية و«إنكا» التركية، بمعدل إنجاز وصل إلى 83%.

%80 معدل إنجاز محطة طبرق لتوليد الكهرباء
وتأتي محطة طبرق لتوليد الكهرباء في المرتبة الثالثة في القائمة بمعدل إنجاز 80%، وينفذ المشروع شركة «ميتكا» اليونانية، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة طبرق للطاقة 740 ميغاوات، وهي أكبر محطات الطاقة الثلاث العاجلة، ويرجح أن تكون أولى وحداتها الأربع جاهزة للعمل قبل فترة الذروة في الصيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن

سعر النيكل يسجل ارتفاعا قياسيا لأكثر من 100 ألف دولار للطن
إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

إيطاليا ستستخدم عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين
ليبيا «شيع وطي»!

ليبيا «شيع وطي»!
البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق

البرازيل: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق
سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل
الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون
مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا

مساعٍ غربية لزيادة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها روسيا ردا على غزو أوكرانيا
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك»
المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني «عددا من الملفات والقضايا...
هل تنتهي أزمة الكهرباء في ليبيا؟.. 3 محطات مستعجلة للطاقة جاهزة للعمل قبل الصيف
هل تنتهي أزمة الكهرباء في ليبيا؟.. 3 محطات مستعجلة للطاقة جاهزة ...
الدبيبة يستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب» مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا
الدبيبة يستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب» مع رؤساء البعثات ...
الدبيبة في يوم المرأة العالمي: «إليك كل الود والتبريكات»
الدبيبة في يوم المرأة العالمي: «إليك كل الود والتبريكات»
بوالخطابية يطالب الجيش بالسيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمين الأطقم الطبية
بوالخطابية يطالب الجيش بالسيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمين الأطقم...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
الأمم المتحدة وكندا يوقعان اتفاقية لدعم وحدة المرأة بمفوضية الانتخابات
الأمم المتحدة وكندا يوقعان اتفاقية لدعم وحدة المرأة بمفوضية ......
المشير حفتر يفتتح مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء 106 مجحفل
المشير حفتر يفتتح مدرسة الكرامة التعليمية التخصصية باللواء ......
الحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا تعجل باستئناف نشاط شركات النفط الأميركية والبريطانية في ليبيا
الحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا تعجل باستئناف نشاط ......
بوالخطابية يطالب الجيش بالسيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمين الأطقم الطبية
بوالخطابية يطالب الجيش بالسيطرة على مركز طبرق الطبي لتأمين ......
الدبيبة في يوم المرأة العالمي: «إليك كل الود والتبريكات»
الدبيبة في يوم المرأة العالمي: «إليك كل الود والتبريكات»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط