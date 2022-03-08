هل تنتهي أزمة الكهرباء في ليبيا؟.. 3 محطات مستعجلة للطاقة جاهزة للعمل قبل الصيف

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف تقرير أفريقي، أن ثلاث محطات طاقة مستعجلة في ليبيا، على وشك الانتهاء من إنجازها وفقًا لتعهدات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المشاريع المعنية، وهي محطة كهرباء طرابلس الغربية، ومحطة كهرباء مصراتة، ومحطة توليد الكهرباء بالغاز طبرق، قبل الصيف، الذي يبدأ في يونيو عندما يرتفع الطلب على الكهرباء، بحسب الدبيبة، وفقًا لما كشفه موقع «كونستركشن ريفيو» الأفريقي هذا الأسبوع.

وتهدف هذه المشاريع إلى الحد من مشاكل انقطاع الكهرباء في ليبيا؛ إذ من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالبنزين، وأنشئت في طرابلس، 670 ميغاوات وبمعدل إنجاز 87%، علمًا بأن المشروع يُجرى تنفيذه حاليًا من قبل مؤسستين، هما «سيمنز» الألمانية و«إنكا» التركية.

- وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع

- الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية الأولى لمشروع محطة كهرباء مصراتة

ومن بين محطات الطاقة الثلاث العاجلة في ليبيا مشروع محطة كهرباء مصراتة، والذي هو تعريف على أنه إحدى مبادرات عودة الحياة الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتنشيط مشاريع التنمية في البلاد.

وبمجرد الانتهاء من المشروع من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة كهرباء مصراتة 640 ميغاوات، فيما تشرف شركة «جنرال إلكتريك»، على إنشاء المحطة وتنفذها شركة «سيمنز» الألمانية و«إنكا» التركية، بمعدل إنجاز وصل إلى 83%.