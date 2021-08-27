الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة الغازية.

ونشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لعمليات صب القاعدة الخرسانية بالمشروع.

- تركيب محطة كهرباء جاهزة في تاجوراء

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة تركيب وتشغيل محطة كهرباء جاهزة في دائرة توزيع تاجوراء.

وشملت الأعمال مد كابلات ضغط عالٍ بطول 80 مترا، ووصلتي ضغط عالٍ، وكذلك تنفيذ كابلات ضغط منخفض بطول 300 متر.

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صب القاعدة الخرسانية الأولي لمشروع محطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)