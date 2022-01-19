وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق الاستعجالي إلى موقع المشروع.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن وصول المولد كان من خلال إدارة التسريح الجمركي والشركة العالمية للنقل الثقيل.

- الانتهاء من تركيب توربينة الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق

وفي 24 ديسمبر الماضي، أكدت الشركة تثبيت توربينة الوحدة الأولى في محطة طبرق الغازية، ووضعها على القاعدة الخاصة بها.

وانطلق العمل بمشروع المحطة في 25 يونيو الماضي، فيما يتوقع أن تنتج 740 ميغاوات للوحدات الأربع، وهي من تصنيع شركة «GE» الأميركية.

وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع, 19 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع, 19 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول مولد الوحدة الثانية بمحطة كهرباء طبرق إلى موقع المشروع, 19 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)