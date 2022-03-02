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بلدية حي الأندلس ترفض رفع سعر رغيف الخبز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 12:41 صباحا
بلدية حي الأندلس ترفض رفع سعر رغيف الخبز
جانب من اجتماع في بلدية حي الأندلس لمناقشة ارتفاع أسعار الدقيق (صفحة البلدية على فيسبوك)
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رفضت بلدية حي الأندلس، الثلاثاء، رفع سعر رغيف الخبز، وعدم السماح بزيادة أسعار الدقيق، باعتبارها مخالفة بحكم القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لعميد البلدية ومراقب الاقتصاد مع أصحاب المخابز داخل بلدية حي الأندلس.

وأفاد بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار الدقيق، ورفض البلدية زيادة سعر الخبز غير المبرر من قبل تجار الدقيق. في المقابل، عبر أصحاب المخابز عن استيائهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ لأسعار الدقيق.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ثلاث خطوات لحل أزمة الدقيق، تتمثل في تفعيل عمليات الرقابة واستيراد شحنات جديدة، ودعوة شركات المطاحن لاجتماع يوم الخميس.

وشهدت عدة مدن ليبية أزمة توفير الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

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