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وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تتخذ 3 خطوات لحل أزمة الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 11:01 مساء
وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تتخذ 3 خطوات لحل أزمة الدقيق
جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن أزمة الدقيق (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ثلاث خطوات لحل أزمة الدقيق، تتمثل في تفعيل عمليات الرقابة واستيراد شحنات جديدة، ودعوة شركات المطاحن لاجتماع.

ونشرت الوزارة دعوة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، لكافة شركات مطاحن الدقيق لحضور اجتماع بعد غد الخميس بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس الساعة العاشرة صباحًا.

ضبط آليات التوزيع واستيراد شحنات دقيق جديدة
كما عقد الوزير، محمد الحويج، اجتماعًا لمتابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز، وسير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق، بالإضافة إلى استعراض تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها.

وشدد الحويج على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلية، وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي للمواطن، بالإضافة إلى رفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.

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حضر الاجتماع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومديرو إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية.

جاء تفاعل الوزارة بعدما شهدت عدة مناطق أزمة الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية في عدد من المدن، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

وأمس الإثنين، قال رئيس لجنة متابعة المخابز، علي عبدالله أبوعزة، إن ما يحدث هو احتكار السلع من أجل البيع بأسعار مرتفعة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لتوزيع المخزون بين التجار ومنع احتكاره.

جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن أزمة الدقيق (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن أزمة الدقيق (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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