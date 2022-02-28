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غلق محال في حي الأندلس بسبب رفع سعر الدقيق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 12:20 صباحا
غلق محال في حي الأندلس بسبب رفع سعر الدقيق (صور)
جانب من حملة على محال تجارية ببلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
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أعلنت بلدية حي الأندلس، اليوم الأحد، عن غلق محال تجارية لبيع الجملة، بسبب رفع أسعار الدقيق.

وأفاد البلدية، عبر حسابها على «فيسبوك»، بأن الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد قاما بحملة على تجار الدقيق المخالفين لرفعهم الأسعار، وجرى قفل المحال المخالفة حسب ما يقتضيه القانون.

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وأمس السبت، قال رئيس النقابة العامة للخبازين، أبوخريص الككلي، لقناة «ليبيا بانوراما»، إن سعر قنطار الدقيق ارتفع بشكل مفاجئ من 210 دنانير إلى 275 دينارًا.

وبينما يستغل التجار الحرب في أوكرانيا لرفع أسعار الدقيق، يقول الككلي إن محصول القمح المزمع توريده إلى ليبيا لا يزال في طور الزراعة، في حين يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن.

وتعتمد ليبيا على القمح الأوكراني منذ عقود، وتصنف ضمن البلدان العشرة الأولى المستوردة للقمح الأوكراني في العام 2020، بقيمة 265 مليون دولار.

وتستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويًّا، وتستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.

دقيق داخل محال تجارية في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
دقيق داخل محال تجارية في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من حملة على محال تجارية ببلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من حملة على محال تجارية ببلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
فاتورة بيع دقيق بمحل تجاري في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
فاتورة بيع دقيق بمحل تجاري في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
دقيق داخل محال تجارية في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
دقيق داخل محال تجارية في بلدية حي الأندلس (صفحة البلدية على فيسبوك)
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