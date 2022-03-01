إحالة حوافظ رواتب يناير في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية بمدينة سرت، الثلاثاء، حوافظ رواتب شهر يناير الماضي الخاصة بموظفي القطاعات العامة والأجهزة، الذين يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة سرت، إلى المصارف التجارية.

وقال مراقب الخدمات المالية سرت، إبراهيم المشاي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن حوافظ الرواتب الخاصة بشهر يناير 2022، لأكثر من 11 قطاعًا ومراقبة ببلدية سرت جرى إحالتها إلى المصارف التجارية.

- «المالية»: بدء توزيع رواتب يناير لجميع القطاعات الحكومية

واستُثني من ذلك قطاعا الصحة والتعليم، التي سيُجرى إحالة حوافظهما خلال الساعات المقبلة، مرجعًا السبب في هذا التأخير إلى ضخامة عدد الموظفين العاملين في القطاعين.

ويتقاضى أكثر من 15 ألف موظف وموظفة رواتبهم من مراقبة الخدمات المالية سرت.

