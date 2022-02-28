Atwasat

وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 04:00 مساء
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات
جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
alwasat radio

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تتخذ إجراءات لحل مشاكل الإمداد الطبي ونقص الأدوية في جميع المستشفيات، مشيرة إلى أنها ستدعم لجان العطاء العام للدولة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أنها تعمل على حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، لافتة إلى سعيها نحو توفير مقار للجان العطاء العام، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية.

- مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية
- «الصحة» تنظم اليوم العلمي السنوي لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات 
إمداد المنطقة الشرقية بشحنة مستلزمات طبية وقائية

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا، ولجنة الممارسة للعطاء العام، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1/19).

واستعرضت اللجنتان خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور مدير إدارة الصيدلة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

وشدد أبوجناح على ضرورة تنفيذ العطاء العام للدولة، والذي «سيغطي احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومشغلات المختبرات ومستلزمات كل من الأشعة والأسنان والعظام؛ الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة»، على حد قوله. 

أبو جناح خلال اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
أبو جناح خلال اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا

بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود

جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الموازية: استقرار أسعار العملات الدولية
السوق الموازية: استقرار أسعار العملات الدولية
مراسل «الوسط»: وصول نحو 70 نائبا إلى مقر المجلس في طبرق
مراسل «الوسط»: وصول نحو 70 نائبا إلى مقر المجلس في طبرق
السفارة الليبية: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين بمعبر المشاة الحدودي
السفارة الليبية: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين بمعبر...
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع ......
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة ......
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة ......
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء ......
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط