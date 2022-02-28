وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تتخذ إجراءات لحل مشاكل الإمداد الطبي ونقص الأدوية في جميع المستشفيات، مشيرة إلى أنها ستدعم لجان العطاء العام للدولة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أنها تعمل على حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، لافتة إلى سعيها نحو توفير مقار للجان العطاء العام، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية.

- مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية

- «الصحة» تنظم اليوم العلمي السنوي لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات

- إمداد المنطقة الشرقية بشحنة مستلزمات طبية وقائية

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا، ولجنة الممارسة للعطاء العام، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1/19).

واستعرضت اللجنتان خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور مدير إدارة الصيدلة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

وشدد أبوجناح على ضرورة تنفيذ العطاء العام للدولة، والذي «سيغطي احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية والأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومشغلات المختبرات ومستلزمات كل من الأشعة والأسنان والعظام؛ الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة»، على حد قوله.

أبو جناح خلال اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)

جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)

جانب من اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة ولجنة الممارسة للعطاء العام، 28 فبراير 2022. (وزارة الصحة)