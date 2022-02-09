«الصحة» تنظم اليوم العلمي السنوي لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم العلمي السنوي الثاني لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات والمراكز الطبية، على إدخال البيانات باستخدام برنامج «vigiflow» المستخدم في إرسال تقارير الآثار العكسية للأدوية إلى مركز «أوبسالا» الدولي بالسويد.

ويهدف اليوم العلمي إلى مناقشة المستجدات الخاصة باليقظة الدوائية، وبرامج متابعة الدواء، لمرحلة ما بعد التسويق ورصد الآثار العكسية للأدوية واللقاحات وتقارير جودة الدواء، وفق بيان للوزارة اليوم.

وحصلت ليبيا، في يوليو الماضي، على العضوية الكاملة في برنامج منظمة الصحة العالمية لمتابعة السلامة الدوائية، الذي يديره مركز «أوبسالا» الدولي للرصد الدوائي بالسويد، بعد أن استكملت وزارة الصحة جميع المتطلبات اللازمة.

وتتمتع ليبيا بفضل هذه العضوية بمزايا دائمة تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عند توفير الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة، إلى جانب إدراجها ضمن الدول التي تمتلك إحصاءات حول الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات.

وجاء ذلك بعدما استكملت وزارة الصحة كل المتطلبات المتعلقة بحصول ليبيا على العضوية الكاملة، بدلًا عن المزايا الجزئية التي منحت لها على مدى الأعوام الماضية بصفتها عضوًا منتسبًا.

وتتضمن متطلبات الحصول على العضوية الكاملة بمركز «أوبسالا» الدولي، إنشاء قسم لليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وتطبيق برنامج vigiflow لربط عملية الإبلاغ عن الأعراض العكسية للأدوية في ليبيا بالمركز، لمتابعة الآثار الجانبية للأدوية.

ويختص مركز «أوبسالا» الدولي بجمع التقارير الخاصة بالآثار العكسية للأدوية الواردة إليه، من الدول الأعضاء ذات العضوية الدائمة في هذا البرنامج، وإعطاء تحذيرات مبكرة عنها وإصدار الدراسات الخاصة بهذا الشأن، وفق البيان.

وتُعرف اليقظة الدوائية، بالعلم المصاحب للأنشطة المتعلقة بالتعرف على التفاعلات العكسية أو السلبية للأدوية، ومخاطر استخدامها المحتملة، وطرق رصدها ومراقبتها، وجمع تلك التقارير بغرض تحليلها وعلاجها والوقاية منها ومنع حدوثها.

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وتسعى وزارة الصحة من خلال التيقظ الدوائي، لرصد الأخطاء الدوائية وتقييم مخاطرها وإيجاد حلول لتفاديها وحماية أفراد المجتمع والمرضى من آثارها السلبية، إلى جانب تعزيز التعليم المستمر عن سلامة الدواء، ورصد التفاعلات العكسية أو السلبية له وتثقيف الكوادر الصحية وتوعية المجتمع بتقارير سلامة الأدوية.

اليوم العلمي السنوي لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات, (وزارة الصحة)

اليوم العلمي السنوي لتدريب مسؤولي اليقظة الدوائية بالمستشفيات, (وزارة الصحة)