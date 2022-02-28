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وفاة أبو زيد دوردة في القاهرة عن عمر ناهز 78 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 08:20 صباحا
وفاة أبو زيد دوردة في القاهرة عن عمر ناهز 78 عاما
مسؤول جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبوزيد دوردة، (أرشيفية: الإنترنت)
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توفى مسؤول جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبو زيد دوردة في العاصمة المصرية القاهرة فجر الإثنين، عن عمر ناهز 78 عاما.

وشغل أبوزيد دوردة عديدًا من المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي الليبي، منها رئيس وزراء، قبل أن يُعين مندوبًا لليبيا في الأمم المتحدة، وفي العام 2009 أي قبل أحداث فبراير 2011 عين على رأس جهاز الأمن الخارجي خلفًا لموسى كوسا، ثم أوقف بعد سقوط نظام العقيد القذافي، ومثُل أمام القضاء مرات عديدة ضمن جلسات محاكمات مسؤولي النظام السابق.

وواجه دوردة عددا من التهم الجنائية، من بينها تشكيل جحافل مسلحة والتحريض بالقتل، والإضرار بالمصلحة الوطنية بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، وتهم أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي وإساءة استخدام السلطات.

وخلال وجوده في سجن الهضبة، أصيب أبوزيد دوردة بكسر في حادث بملابسات غامضة، قيل إنه حاول انتحار، بينما ذكرت رواية أخرى أنه تعرض للتعذيب، وقد أجبرته تلك الإصابة على السير بواسطة عكازين، ثم أطلق في شهر يونيو العام 2018، ليغادر طرابلس إلى القاهرة، قبل أن يتوجه لى أوروبا من أجل العلاج حينها.

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