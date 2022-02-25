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ربط محطة كهرباء الخليج في سرت بخط غاز «البريقة - مصراتة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 25 فبراير 2022, 10:29 مساء
ربط محطة كهرباء الخليج في سرت بخط غاز «البريقة - مصراتة»
جانب من أعمال ربط محطة كهرباء الخليج مع خط غاز البريقة - مصراتة، 24 فبراير 2022، (بوابة الوسط)
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انتهت أعمال الربط بين محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة في مدينة سرت وخط الغاز الطبيعي الساحلي «البريقة - مصراتة».

وقالت مصادر فنية في المحطة، لـ«بوابة الوسط» إن المشروع تنفذه شركة خليج سرت لمشروعات الغاز، بالتنسيق مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وبدعم المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة لجنة المشروع بالإدارة العامة لمشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء.

وتعتبر هذه خطوة مهمة، حيث ستعتمد المحطة على الغاز لإنتاج الطاقة، بما يوفر أموال كبيرة على الدولة، كانت تنفق لتوفير الوقود السائل من أجل تشغيلها.

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