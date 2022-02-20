تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر طبي بمركز العزل سرت، تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا»، ليلة أمس، لرجل مسن عمره يتجاوز ثمانين سنة.

وقال المصدر إلى «بوابة الوسط»، إن عدد حالات الإيواء الموجودة داخل المركز حاليًا، تصل إلى سبع حالات مصابة بفيروس «كورونا»، منها ثلاث حالات بغرفة العناية بالمركز على التنفس الصناعي، بينما الآخرون على جهاز الأكسجين السائل، مؤكدًا متابعة الحالات جميعها من قبل الفريق الطبي العامل بالمركز.

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وأكد المصدر استمرار توقف مصنع الأكسجين الجديد بالمركز، مند ثلاثة أسابيع، والاعتماد حاليًا على سيارة نقل لجلب أسطوانات الأكسجين من مدينة مصراتة بشكل متواصل بشكل شبه يومي، بواقع 40 إلى 50 أسطوانة أكسجين.