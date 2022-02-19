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«مكافحة الأمراض» يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 11:35 مساء
«مكافحة الأمراض» يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد «كورونا»
جانب من تطعيم موظفي مركز خدمة المواطن, 16 أكتوبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أوصى تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، باستمرار حملات التطعيم المكثفة، وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا من المراكز الثابتة من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

والتوصية تأتي في إطار تسجيل التقرير، الذي غطى الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري، تباطؤًا في انتشار الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» في ليبيا.

-انخفاض إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
- تباطؤ انتشار الموجة الرابعة من «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

كما أوصى التقرير بتوسيع وتكثيف حملات التوصية وإجراء الاختبارات خصوصًا في المناطق الشرقية والجنوبية، كذلك العودة إلى الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

إضافة إلى استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

ورصد تقرير المركز عدة اعتبارات لتباطؤ انتشار الموجة الرابعة في ليبيا، من بينها انخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0.83 نهاية الأسبوع موضوع الرصد، واستقرارها تحت «1» لأسبوعين متتاليين، واستقرار نسبة الحالات الموجبة عند 32% رغم انخفاض عدد الاختبارات.

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