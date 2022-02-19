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الجزائر تدشن ميناء بريا لبعث الحركة التجارية مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 19 فبراير 2022, 07:28 مساء
الجزائر تدشن ميناء بريا لبعث الحركة التجارية مع ليبيا
المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي في زيارة لمعبر «الدبداب» الحدودي مع ليبيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
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كشفت السلطات الجزائرية عن تدشين ميناء بري في غضون أيام بالمعبر الحدودي «الدبداب» الرابط مع غدامس، وذلك بهدف إعادة بعث الحركة التجارية، وترقية الاستثمار وفرص التصدير مع ليبيا.

وقال مسؤول بمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية إيليزي (1758 كلم جنوب شرق البلاد) الحدودية مع ليبيا، إن «القاعدة اللوجستية» بمثابة ميناء جاف يساعد في تسهيل تدفق السلع الجزائرية نحو السوق الأفريقية والمساهمة من جهة أخرى في  جلب استثمارات صناعية وتقريبها من المنطقة.

هذه المنشأة اللوجيستية والتي فاقت نسبة إنجازها 98% تعدّ رهان إستراتيجي تبنته الجزائر لتحقيق إقلاع اقتصادي من خلال تفعيل التجارة البينية لا سيما بين الجزائر وليبيا عبر معبر «الدبداب» (الجزائر) وغدامس، والذي شكل قرار إعادة فتحه إحدى أهم مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي، الذي عقد شهر مايو الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، السبت.

-الجزائر تعلن فتح معبر الدبداب-غدامس خلال أيام
- مدير الجمارك الجزائرية يشرف على ترتيبات فتح معبر حدودي مع ليبيا
-الجمارك الجزائرية تؤكد استكمال الاستعدادات لتصدير السلع برا إلى ليبيا

ومن المقرر أن تتدعم القاعدة بفتح شباك للبنك الوطني الخارجي (مصرف حكومي) بالمنطقة، وكذلك إنجاز عدة مرافق إدارية وخدماتية من شأنها تعزيز البنية التحتية للاستثمار بهذه المنطقة الحدودية، وتوفير ظروف عمل ملائمة للتجار والمصدرين تمكنهم من القيام بشتى المعاملات والإجراءات اللازمة المرتبطة بأداء نشاطهم التجاري عبر هذا المنفذ البري.

وفي ديسمبر، حث وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، متعاملي بلاده على ولوج «السوق الليبية الواعدة، لا سيما المختصين في المنتجات الغذائية، ومواد البناء المطلوبة بقوة».

وتتوقع السلطات الجزائرية والليبية بلوغ المبادلات التجارية عقب فتح معبر «الدبداب»- غدامس 3 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار حاليًا، منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا، حيث سيكون للمعبر دورًا في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمنتجات الفلاحية والغذائية والآلات الصناعية والصحة والمواد الصيدلانية والإلكترونيات والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والسياحة.

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