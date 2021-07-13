مدير الجمارك الجزائرية يشرف على ترتيبات فتح معبر حدودي مع ليبيا

المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي في زيارة لمعبر الحدودي بالدبداب مع ليبيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

سرعت السلطات الجزائرية وتيرة إنهاء الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المعبر الحدودي بالدبداب مع ليبيا الذي سيجَهز في غضون أيام لتسهيل حركة التجارة بين المتعاملين الاقتصاديين بين البلدين.

وأمر المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي من مدينة اليزي الحدودية مع دولة ليبيا بضرورة التنسيق التام والفعال مع مختلف المصالح المؤهلة لضمان سلاسة المعالجة الجمركية وحركية البضائع مدعومة بآليات رقابية ناجعة وفعالة.

وقال إن المعبر الحدودي مدعم بالربط بالنظام المعلوماتي للجمارك ما يكفل معالجة آلية وآنية لعمليات التجارة الخارجية. كما وقف على جاهزية المقرات الإدارية في إطار إعادة فتح المعبر الحدودي المرتقب أمام الحركة التجارية مع دولة ليبيا.

تأتي الترتيبات الأخيرة لتؤكد اعتزام السلطات فتح حدودها مع ليبيا بعد مرور سبع سنوات على غلقها أين كشف السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي خلال لقائه رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين قبل أيام عن جاهزية الجزائر لفتح المنفذ البري في منطقة غدامس وأن الآأمر متروك لتقدير السلطات الليبية في تحديد موعد الافتتاح ،كما رحب السفير بزيارة أي من أصحاب الأعمال الليبيين إلى الجزائر منتصف يوليو وبالبرنامج الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التعاون بين البلدين والسعي لفتح خط تجاري بحري مباشر بين ليبيا والجزائر.

وأشار إلى أنه لا يوجد مانع أو عوائق تمنع حركتهم وسفرهم وذلك بعد عودة خطوط الطيران الجوي بين تونس والجزائر.

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وتعول الحكومة الجزائرية بشكل كبير على إنعاش المعبر الحدودي المبادلات الجارية، في وقت كشفت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أن فتح إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي مع مدينة غدامس سوف يسهل تصدير أكثر من ألفي منتوج جزائري إلى السوق الليبية.

وأوضح رئيس الكونفدرالية عبد الوهاب زياني، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن المنتجات التي تلقى رواجا كبيرا في السوق الليبية مقدر حجم الطلب الداخلي عليها بأكثر من 20 مليار دولار، هي المنتجات الفلاحية، والصيدلانية، والمواد الغذائية، ومنتجات الصناعة التحويلية، ومواد البناء و الخدمات، لكن بلوغ هذا المسعى يتطلب الاستفادة من تقديم تسهيلات من السلطات الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بالنقل والمعاملات البنكية والجمركة.

وفي حال تفعيل المبادلات مع ليبيا من خلال معبر الدبداب، فإن حجم الصادرات خارج المحروقات قد يتجاوز الهدف المسطر له لهذا العام والمحدد بـ 5 مليار دولار وفقا لتقديرات رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين. حيث اعتبر زياني أن إنشاء البنك الخارجي الجزائري لشباك له بمعبر الدبداب في سبتمبر المقبل، سيكون خطوة هامة لتسهيل التعاملات التجارية وتقليص مدة المعاملات البنكية، وادخال البضائع إلى الأراضي الليبية بكل سهولة غير انه طالب بأن تتبع هذه الخطوة بإنشاء وكالة للبنك الخارجي الجزائري على مستوى طرابلس.

وفي أواخر شهر مايو خلال زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الجزائر، اتفقت وزارة المالية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية على تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس وكذا فتح وكالة بنكية على مستوى هذا المعبر.