ليبيا وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت ليبيا وفلسطين، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون في مجالات العمل والتدريب.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، والوفد الوزاري المرافق له إلى طرابلس، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وعقب اللقاء وقع وزير العمل والتأهيل علي العابد، مع نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، مذكرة التفاهم في مجالات العمل والتدريب.

- توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»

- الدبيبة يبحث مع اشتيه تطورات القضية الفلسطينية

- وزير الداخلية يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حكومة الوحدة الوطني توقيع خمس اتفاقات ومذكرات بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني.

وخلال مؤتمر صحفي مع الدبيبة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن المباحثات مع الدبيبة تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا».