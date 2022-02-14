الدبيبة يبحث مع اشتية تطورات القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، الإثنين، والذي تناول سبل دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال.

وأمس الأحد، استقبل وزير الداخلية، خالد مازن، اشتية والوفد المرافق له في مطار معيتيقة الدولي، حيث رافقه إلى مكان إقامته بالعاصمة.

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وقال اشتية عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارته إلى ليبيا «معدة مسبقًا» و«تستغرق يومين» وسيجري خلالها «محادثات مع المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وأضاف أنه سيلتقي «خلال الزيارة رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب»، منوهًا بأنه والوفد المرافق له سيوقعون «في الختام اتفاقات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة».