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توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 03:04 مساء
توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»
رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 14 فبراير 2022. (تسجيل مصور)
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وقعت ليبيا وفلسطين، اليوم الإثنين، خمس اتفاقيات ومذكرات بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الذي قال إن المباحثات مع الدبيبة تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا».

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن «فلسطين تمر بظروف صعبة، وليبيا كانت ستبقى الحضن الحنون لفلسطين كقضية وشعب». وشكر اشتية، الحكومة على حسن الاستقبال، وقال «سمعنا كلاما يثلج الصدر من الدبيبة عن الدعم الليبي للفلسطينيين».

الدبيبة: دعم ليبي للفلسطينيين
من جهته، أكد الدبيبة استمرار ليبيا في دعم الفلسطينيين وحقهم في العيش الكريم، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا أن الفلسطينيين في ليبيا يعاملون مثل المواطنين، ولا تفريق بينهم. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله، وأن تشهد البلاد عهدا جديدا من الأمن والاستقرار.

وقال إن زيارة اشتية حافلة بالدلالات، وهي «خير تعبير عن مشاعر الأخوة بين الشعبين، وتقدير للعلاقات النضالية بينهما»، مشددا على الشعور المتبادل بالآلام بين الشعوب العربية التي تعاني التهجير والنزوح وويلات الحروب.

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