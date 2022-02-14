مخازن «الإمداد الطبي» تستقبل 100 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أمين مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، الدكتور عبدالمنعم العوزي، تسلم 100 ألف و800 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع آلية «كوفاكس» العالمية المعنية بتأمين اللقاحات.

وأوضح العوزي أن تسلُّم تلك الشحنة يأتي ضمن تنفيذ خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوفير اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي، لحفظ اللقاحات بطريقة آمنة وتوزيعها على الفروع؛ حتى تصل لمستحقيها في كل المناطق، حسب تصريح نشرته صفحة جهاز الإمداد على موقع «فيسبوك»، الإثنين.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان اليوم، إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ليبيا، سجل أكثر من مليونين و100 ألف شخص، مضيفة أن عدد لملقحين بجرعتين تجاوز مليونا و49 ألفًا، بينما حصل 347 ألفًا و666 شخصًا على جرعة تعزيزية ثالثة.

وسجلت ليبيا 473 ألفًا و114 إصابة بالفيروس، منها 44 ألفًا و492 حالة نشطة، بينما تعافى 422 ألفًا و487 حالة، وسُجلت 6135 حالة وفاة بالمرض في البلاد، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جزء من الشحنة.

عبوة من لقاحات أسترازينيكا.